22 мая в Рыбинске перекрыли часть Волжской набережной. Она будет закрыта для движения автотранспорта на время ремонта — с 8 часов 22 мая до 17 часов 25 мая. Здесь будут проходить работы по замене участка тепловой сети и ремонту канала теплотрассы под проезжей частью в районе Рыбинского музея-заповедника.

Городские власти просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее выбирать пути объезда.