22 мая в Рыбинске перекрыли часть Волжской набережной. Она будет закрыта для движения автотранспорта на времяремонта — с 8 часов22 мая до 17 часов25 мая. Здесь будут проходить работы по замене участка тепловой сети и ремонту канала теплотрассы под проезжей частью в районе Рыбинского музея-заповедника.
Городские власти просят отнестись к временным неудобствам с пониманиеми заранее выбирать пути объезда.
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