Актуальные темы

Понедельник, 22 Май 2017 11:55

В Рыбинске временно перекрыли для движения часть Волжской набережной

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

Медиа

22 мая в Рыбинске перекрыли часть Волжской набережной. Она будет закрыта для движения автотранспорта на время ремонта — с 8 часов 22 мая до 17 часов 25 мая. Здесь будут проходить работы по замене участка тепловой сети и ремонту канала теплотрассы под проезжей частью в районе Рыбинского музея-заповедника.

Городские власти просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее выбирать пути объезда.

Автор — Владимир Веселовский

Прочитано 52 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Сточные воды села в реку
1
0
0
Отсутствует дорожное покрытие
3
0
0
новый дизайн ларьков в зоне Юнеско г. Ярославля
30
1
0
некорректные действия
11
2
0
Все новости

день поля 2

я россия

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

Телефоны
Сбербанк

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан