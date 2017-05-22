«Moto Family Days» —в Ярославле. Пробег по Золотому кольцу прошел впервые. В путешествие обладатели железных коней отправились семьями. По дороге они осматривали достопримечательности, знакомились с культуройи архитектурой городов. Отполированные крылья, украшенные шлемы. Байкеры на глазах изумленных прохожих заполнили центральную улицу Ростова Великого. Эти ребята объездили всю Европу, исколесили Америку, но такого, как здесь, признаются мотоциклисты, не видели нигде.
«Родная земля — есть родная земля. Там хлебом-сольюне встречают, а у нас встречают. Дома лучше.Там хорошо,но домалучше»,— отметил Илья Ковба — участник пробега.
Для нашей области этот мотопробег — отличная возможность рассказать о туристическом потенциале региона. После Ростова байкеры посетили Ярославль, где прошел крупный фестиваль. Подробнее о нем смотрите в наших дневных выпусках и вечером — в 20:45.
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