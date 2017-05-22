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Понедельник, 22 Май 2017 11:45

В Ярославской области состоялся мотопробег по Золотому кольцу «Moto Family Days»

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«Moto Family Days» — в Ярославле. Пробег по Золотому кольцу прошел впервые. В путешествие обладатели железных коней отправились семьями. По дороге они осматривали достопримечательности, знакомились с культурой и архитектурой городов. Отполированные крылья, украшенные шлемы. Байкеры на глазах изумленных прохожих заполнили центральную улицу Ростова Великого. Эти ребята объездили всю Европу, исколесили Америку, но такого, как здесь, признаются мотоциклисты, не видели нигде.

«Родная земля — есть родная земля. Там хлебом-солью не встречают, а у нас встречают. Дома лучше. Там хорошо, но дома лучше»,— отметил Илья Ковба — участник пробега.

Для нашей области этот мотопробег — отличная возможность рассказать о туристическом потенциале региона. После Ростова байкеры посетили Ярославль, где прошел крупный фестиваль. Подробнее о нем смотрите в наших дневных выпусках и вечером — в 20:45.

Автор — Захар Акопов

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