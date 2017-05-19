Свое 150-летие отметила Общероссийская общественная организация «Красный Крест». В составе областного отделения сегодня более 17000 человек. Это — медработники, студенты вузов и техникумов. Их главная задача — оказание экстренной гуманитарной помощи пострадавшим в стихийных бедствиях и вооруженных конфликтах, а также социально незащищенным слоям населения.

Празднование 150-летия «Красного креста» объединили с юбилеем Областной станции переливания крови. 85 лет назад эта служба была создана по инициативе «Красного Креста». Сегодня Станция переливания крови — современное высокотехнологичное медучреждение.

С двойным юбилеем всех собравшихся поздравили представители Ярославской областной Думы.

«В мирное время эта организация несет на себе очень большую серьезную нагрузку, помогая самым обездоленным, одиноким. Люди, которые участвуют и являются сотрудниками «Красного Креста» несут благородную миссию. Они скрашивают их жизнь, реально помогают по жизни и не только медикаментами, но и добрым отношением, добрыми словами»,— отметил Михаил Боровицкий — председатель Ярославской областной Думы.