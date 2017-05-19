Свое 150-летие отметила Общероссийская общественная организация «Красный Крест».
Празднование 150-летия «Красного креста» объединили
С двойным юбилеем всех собравшихся поздравили представители Ярославской
«В мирное время эта организация несет
Свое 150-летие отметила Общероссийская общественная организация «Красный Крест».
Празднование 150-летия «Красного креста» объединили
С двойным юбилеем всех собравшихся поздравили представители Ярославской
«В мирное время эта организация несет
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