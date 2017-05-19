Он всегда первый и во всем пример. В России отмечают 95 лет со дня создания Пионерской организации. В Ярославском дворце пионеров прошла торжественная линейка. Участие в ней приняли и представители подрастающего поколения, и те, кто впервые надел красный галстук, много лет назад.

«Я был в Пионерской организации барабанщиком. Это главная фигура. И я барабанил, как умел, но, говорят, неплохо справлялся»,— поделился Владимир Жилкин — ветеран ВОВ. А на Красной площади галстуки надели 14 ребят из Спасской средней школы. Поздравить их с этим событием пришли старшие товарищи.

«Ровно год назад на Красной площади меня посвятили в пионеры. Мы рассказывали про пионеров в детском саду, вешали скворечники, убирали территории»,— рассказал Павел Смола — пионер, ученик Спасской СОШ.

«У нас год нашей Пионерской организации, восстановленной Пионерской организации, которая имя Владимира Ильича Ленина носит. Будет традиция каждый год в День пионерии Пионерская дружина имени Владимира Ильича Ленина будет пополняться новыми членами. Девиз нынешних пионеров: «За родину, добро и справедливость»,— я считаю, что это главные слова сегодня в жизни»,— отметил Александр Воробьев — первый секретарь Ярославского областного комитета КПРФ.