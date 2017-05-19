Боевой лётчик Николай Константинович Алтынов со всеми воинскими почестями похоронен на Леонтьевском кладбище в Ярославле. Когда его представляли к ордену «Красного знамени», в наградном листе сделали запись: «Летать любит. Смерти не боится». До того, как его останки обнаружил поисковый отряд «Суворов», старший лейтенант считался пропавшим без вести.

«74 года ожидали, что где-нибудь объявится, в 1943 году было извещение о том, что пропал без вести при выполнении боевого задания. 8 мая не вернулся из полета»,— рассказала Елена Катранова — племянница Николая Константиновича Алтынова.

«Я всю жизнь считал, что он упал в Финский залив и пропал без вести, а его находят в Ленинградской области в лесу дремучем. По номеру самолета определили, что он управлял самолетом»,— сказал Николай Алтынов — племянник Николая Константиновича Алтынова.

Поисковики отдали племянникам личные вещи Николая Константиновича и рассказали как он погиб.

8 мая 1943 года Николай Алтынов получил задание прикрывать бомбардировщики и летел последним. Его самолет был атакован и подбит. Стрелок-радист выпрыгнул с парашютом, а пилот попытался посадить свой ИЛ-2, но приземление было слишком жестким. Как удалось выяснить поисковикам, радист остался жив. Несколько дней он ходил по лесу, пока немцы не взяли красноармейца в плен. А Николай Константинович так и остался рядом со своим самолетом.

«Подошли немцы, вытряхнули его из кабины, сняли шлем, бросили в сторону, сняли, как трофей орден «Красной звезды» и оставили лежать на поверхности земли, распустив парашют и бросив на летчика ранец. В таком положении мы его и нашли»,— рассказала Ольга Стружанова — командир Поискового отряда «Суворов».

Зоя Рыжкова, Артем Геворкян