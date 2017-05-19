Боевой лётчик Николай Константинович Алтынов
«74 года ожидали, что
«Я всю жизнь считал, что
Поисковики отдали племянникам личные вещи Николая Константиновича
8 мая
«Подошли немцы, вытряхнули его
Зоя Рыжкова, Артем Геворкян
Боевой лётчик Николай Константинович Алтынов
«74 года ожидали, что
«Я всю жизнь считал, что
Поисковики отдали племянникам личные вещи Николая Константиновича
8 мая
«Подошли немцы, вытряхнули его
Зоя Рыжкова, Артем Геворкян
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