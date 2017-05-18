Увидеть, как устроена работа в международной финансовой компании смогли ярославские студенты и выпускники. У каждого из них есть шанс попасть в большую команду банка. Ребята разрабатывают рекламу дебетовой карты, ипотеки, придумывают сайт. В ход идут все творческие способности. О том, как работа в банке выглядит изнутри, гости мероприятия узнали на Дне открытых дверей.

В центр операционно-сервисного обслуживания банка трудоустроиться могут как опытные специалисты, так и студенты. Главные условия при этом — личностные качества и желание работать.

«Мы начали этот проект по набору персонала в 2013 году. И за это время мы достигли колоссальных результатов. Численность сотрудников центра операционно-сервисного обслуживания составляет более 1100 человек. Нашими кандидатами, как правило, являются выпускники вузов, у которых нет определенного стажа работы и профессиональной компетенции. Тем не менее, мы инвестируем огромное количество усилий в их развитие. У нас есть электронные и живые курсы, которые позволяют приобретать все необходимые навыки»,— рассказала Ирина Казанцева — начальник отдела кадров банка.

Помимо тренингов, большое место уделяют досугу. Английский, йога и даже своя футбольная команда. Здесь — за сплоченный коллектив и активный образ жизни.

«Здесь очень хорошо развит тимбилдинг, то есть всячески поощряют активную работу различными призами. И в целом, из-за этого коллектив работает очень сплоченно и дружно. И это видно»,— поделился Олег Савватеев.

Операционно-сервисный центр Райффайзенбанка, которому уже 4 года, сегодня обслуживает подразделения компании по всей стране. Недавно в Ярославле открыли еще один офис. А это 400 новых рабочих мест. Современная техника, комнаты для отдыха, переговорные, просторные кухни. Для комфортной работы и карьерного роста продумано все до мелочей.

«Здесь можно познакомиться со всей спецификой банка с точки зрения операционной поддержки, потому что все запросы, все заявки на выдачу кредитов, на поддержку — все стекаются сюда, точно также, как и все звонки. И здесь молодой специалист может пройти с точки зрения вертикального развития от совсем простых операций к намного более сложным»,— отметила Марина Кабирова — начальник центра операционно-сервисного обслуживания Райффайзенбанка.

В центре операционно-сервисного обслуживания не собираются останавливаться на достигнутом. Поэтому, на Дне открытых дверей каждый мог заполнить анкету и стать частью большой команды.

Виктория Воронько, Андрей Кабанов, Алексей Соловьев