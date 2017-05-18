Увидеть, как устроена работа
В центр операционно-сервисного обслуживания банка трудоустроиться могут как опытные специалисты, так
«Мы начали этот проект по набору персонала в
Помимо тренингов, большое место уделяют досугу. Английский, йога
«Здесь очень хорошо развит тимбилдинг, то есть всячески поощряют активную работу различными призами.
Операционно-сервисный центр Райффайзенбанка, которому уже
«Здесь можно познакомиться
В центре операционно-сервисного обслуживания
Виктория Воронько, Андрей Кабанов, Алексей Соловьев