Совместный рейд участников проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия»
Освещая дорогу фонариками, участники рейда спускаются
— А телефон
— Берут, говорят мы
Пока управляющая компания пытается решить вопрос мирным путем, но
«Доступ нам
В настоящее время круг проблем,
«Если
По данным муниципальной жилищной инспекции, чаще всего жители Дзержинского района жалуются
«За
Видимые дефекты кровли этого дома рабочие устранили. Покрытие заменили
— Крыша может протекать не
В настоящее время жители дома решают вопрос
Зоя Рыжкова, Николай Лебедев