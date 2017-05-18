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Четверг, 18 Май 2017 20:44

Начислением платы ветеранам за невыход на субботник заинтересовались следователи

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Историей, которую «Вести» показали накануне, заинтересовались правоохранительные органы. Напомним, председатель одного из жилищно-строительных кооперативов Ярославля оштрафовала жителей своего дома за неявку на субботник. Платить за то, что не стали принимать участие в уборке, вынуждены были даже ветераны. Следователи уже начали проверку. И если окажется, что женщина превысила должностные полномочия, ей грозит уголовное преследование.

«В настоящее время проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведение доследственной проверки взято на контроль руководством регионального Следственного управления. В случае объективного подтверждения сведений, содержащихся в сообщениях СМИ, будет незамедлительно решен вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении виновного лица»,— сообщила Кристина Гузовская — старший помощник руководителя СУ СК России по Ярославской области.

Автор — Андрей Детцель

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