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Среда, 17 Май 2017 21:12

В Ярославле появятся 15 новых остановочных комплексов

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В Ярославе уже на следующей неделе появятся 15 новых остановочных комплексов. Изготовитель — новосибирская компания уже зарекомендовавшая себя в Москве и Санкт-Петербурге, отмечают в мэрии Ярославля. Приобретены объекты на внебюджетные средства. Единый стандарт их внешнего облика разработан и утвержден городскими властями.

Много остановок в Ярославле демонтировали, так как в них располагались незаконные торговые точки. Теперь устанавливать ларьки вместе с остановками предприниматели будут только легально, и только после проведения аукциона, отмечают в мэрии.

«У нас в конкурсной документации будет прописано единое требование визуализации. Все остановочные павильоны и нестационарные торговые объекты с остановочными павильонами будут единого образца и по единому стандарту. Предприниматели знают, какие остановки и павильоны они должны установить. В схему размещения сейчас внесено 144 таких объекта»,— отметил Алексей Торопов — заместитель мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города.

Автор — Анна Мельник

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