В Ярославской области более 200 человек погибает в автокатастрофах на наших магистралях каждый год. А число пьяных за рулем в регионе выше среднего общероссийского показателя. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель областного управления ГИБДД Андрей Сироткин. Большую роль в улучшении ситуации на дорогах в областной ГИБДД возлагают на программу «Ярославская агломерация». Это план обустройства дорог Ярославля, Ярославского и Тутаевского районов и так называемых очагов аварийности — мест, где чаще всего происходят аварии. Всего по области их насчитывается 67. Речь идет об установке яркого освещения, светофоров, долговечной разметки и ограждений между потоками встречных направлений транспорта. Это связано с тем, что количество погибших в лобовых столкновениях в регионе в 1,5 раза больше, чем в других субъектах Российской Федерации.

«Сейчас идет реконструкция Северо-Восточной окружной дороги, кстати, это также было наше предложение, это тоже очень аварийная дорога региональной собственности. На ней был зарегистрирован целый ряд трагических происшествий, связанных с выездом на встречную полосу, так вот, в рамках реконструкции, как нам обещает департамент транспорта, там должны быть установлены металлические ограждения, разделяющие транспортные потоки»,— рассказал Андрей Сироткин — руководитель управления ГИБДД УМВД России по Ярославской области.

Арсений Кондратьев, Михаил Колобов