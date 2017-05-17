В Ярославской области более
«Сейчас идет реконструкция Северо-Восточной окружной дороги, кстати, это также было наше предложение, это тоже очень аварийная дорога региональной собственности.
Арсений Кондратьев, Михаил Колобов
В Ярославской области более
«Сейчас идет реконструкция Северо-Восточной окружной дороги, кстати, это также было наше предложение, это тоже очень аварийная дорога региональной собственности.
Арсений Кондратьев, Михаил Колобов
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