Летом в Ярославле для подростков откроется лагерь труда и отдыха «Профи». В первой половине дня ребята будут работать —в основномв сфере благоустройства города. А после обеда запланированы образовательные, развлекательные и воспитательные мероприятия. Две смены —220 человек уже набраны. Их разобьютна группы, которые будут работать на 15 площадкахво всех районах города. Кроме того, в Ярославле будет традиционное летнее трудоустройство для молодых людей. Чтобы найти работу нужно зайти на сайт yarmp.ru и записаться, например, к специалисту.
«Большинство летом — это благоустройство, возможность побыть на свежем воздухе, оздоровиться и заработать свои деньги. Зарплата в летний период составляет 7560 рублейу подростков, а в течение года из городского бюджета выделено 12 миллионов рублей. Это примерно1500 подростков.150 в летний период нам трудоустраивают за счет областного бюджета»,— рассказал Захар Кармалита — начальник Управления по молодежной политике мэрии Ярославля.
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