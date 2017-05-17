Летом в Ярославле для подростков откроется лагерь труда и отдыха «Профи». В первой половине дня ребята будут работать — в основном в сфере благоустройства города. А после обеда запланированы образовательные, развлекательные и воспитательные мероприятия. Две смены — 220 человек уже набраны. Их разобьют на группы, которые будут работать на 15 площадках во всех районах города. Кроме того, в Ярославле будет традиционное летнее трудоустройство для молодых людей. Чтобы найти работу нужно зайти на сайт yarmp.ru и записаться, например, к специалисту.

«Большинство летом — это благоустройство, возможность побыть на свежем воздухе, оздоровиться и заработать свои деньги. Зарплата в летний период составляет 7560 рублей у подростков, а в течение года из городского бюджета выделено 12 миллионов рублей. Это примерно 1500 подростков. 150 в летний период нам трудоустраивают за счет областного бюджета»,— рассказал Захар Кармалита — начальник Управления по молодежной политике мэрии Ярославля.

Автор – Анна Мельник