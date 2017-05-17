На сайте Многофункционального центра «mfc76.ru» предприниматели могут удаленно получать информацию об участии бизнеса в закупках, о формах и условиях финансовой поддержки, зарегистрироваться на портале «Бизнес-Навигатор» и многое другое. Кроме экономии времени, процедура получения необходимых документов стала прозрачнее, отметили в Правительстве области.

«Предприниматель, получая данную услугу, может видеть прохождение документа от момента подачи до момента их получения. Человек, естественно, приходит один раз в МФЦ за получением документа. На сегодняшний день, за первый квартал 2017 года оказано уже почти 1000 таких услуг малому и среднему бизнесу через МФЦ. Это будет развиваться все дальше и дальше»,— рассказала Екатерина Троицкая — заместитель председателя Правительства Ярославской области, директор Департамента экономики и стратегического планирования.

Арсений Кондратьев, Андрей Кабанов