Как обезопасить себя от обмана или ошибки при покупке квартиры? В чем особенности сделок между супругами? Ответы на эти и другие вопросы искали жители Ярославля на семинаре Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

Повысить уровень правовой грамотности жителей — главная задача семинара. Михаил Быков — по образованию юрист, но свой вопрос с недвижимостью не может решить уже долгие годы.

«Я полагаю, что необходимы, потому что я все-таки юрист, в определенной степени. И то у меня возникают вопросы, я думаю, что простым гражданам просто необходимы. Я от мамы получил в свое время дом, который до настоящего времени не был никак оформлен. Сейчас он не относится ни к какой форме собственности, но я в нем живу»,— рассказал Михаил Быков.

Семинар в Некрасовской библиотеке проводится за счет средств Президентского гранта, который выиграло Ярославское региональное отделение «Ассоциации юристов России».

«Сделки с недвижимостью являются самыми распространенными в настоящее время. И квартира, как показывает практика, у нас основной актив граждан, который они получили в порядке приватизации. Соответственно, сделок с ними достаточно много и, как правило, они вызывают много вопросов. Это актуально еще и потому, что меняется законодательство связанное с регистрацией недвижимости. Принят новый закон в 2015 году»,— рассказал Станислав Волков — руководитель аппарата Ярославского регионального отделения «Ассоциации юристов России».

Новые правила и положения, нюансы при совершении сделок с недвижимостью и документы, на которые следует обращать внимание в первую очередь — каждый участник встречи может задать свой вопрос и получить правовую консультацию.

Следующий семинар состоится в Рыбинске в среду, 17 мая в 17.00 в конференц-зале библиотечно-информационного центра «Радуга».

Анна Мельник, Александр Кужель