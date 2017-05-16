Как перелететь через радугу и оказаться в мире, где нет проблем, знают актеры Ярославского театра юного зрителя. Сегодня состоялась генеральная репетиция спектакля «Волшебник Изумрудного города». Создавали его несколько месяцев, и теперь актеры готовы вместе со зрителями пройти по дороге из желтого кирпича и встретиться с волшебником Изумрудного города. В постановке занята практически вся труппа театра. Много песен как оригинальных, так и из знаменитого мюзикла. Увидеть сказочный мир, в который попала самая обычная девочка, ярославцы смогут на премьере спектакля.

«У нас классическое прочтение, очень выразительные персонажи. Железный Дровосек весь железный, если Лев, то это настоящий лев. Здесь мы придерживались канонов, но что-то фантазировали от себя»,— рассказал Игорь Ларин — художественный руководитель Театра юного зрителя имени Розова.

Зоя Рыжкова, Михаил Колобов