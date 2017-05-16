Ярославль присоединился к Всемирной акции безопасности на дорогах, объявленной ООН. В центр города на всеобщее обозрение выставили автометаллолом. Изменился закон об экзаменаторах Госавтоинспекции. Коснется лион будущих водителей?
Ответы на этоти многие другие вопросы смотрите 16 маяв программе «Регион 76» в 19:15 на телеканале «Россия 24».
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