Новые возможности портала Госуслуг. Загранпаспорт и другие важные документы теперь можно оформить с существенной скидкой. И что не менее важно: вся процедура подачи и проверки информации автоматизирована. А значит, отпала необходимость в хождении по кабинетам. Достаточно прийти лишь один раз, и только для того, чтобы забрать готовый документ.

«Вы, не выходя из дома, заполняете анкету, направляете ее в электронном виде, а также фотографии. Данная заявка обрабатывается в первую очередь, так как электронные заявки в приоритете в отличие от тех, которые принесены на бумажном носителе. И, конечно, я хотела отметить, что данная услуга дешевле на 30%»,— рассказала Екатерина Троицкая — заместитель председателя Правительства Ярославской области, директор Департамента экономики и стратегического планирования.

Для того, чтобы подать электронное заявление, необходимо лишь зарегистрироваться на сайте Госуслуг. Затем войти в свой аккаунт и в разделе «Получение загранпаспорта гражданина РФ» заполнить анкету, а также прикрепить необходимые документы. За первый квартал этого года миграционная служба уже выдала 755 паспортов, оформленных через интернет, это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«От друзей узнал о портале Госуслуг. Всю процедуру оформления я прошел за 15 минут и готовый паспорт получил через 30 дней»,— рассказал Давид Махмудов.

«Если в общем порядке получение загранпаспорта совершеннолетним гражданином является 3500 рублей, то соответственно, если заявление будет подано в электронном виде, сумма составит 2450 рублей»,— отметила Наталья Ковалева — заместитель начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Ярославской области.

Арсений Кондратьев, Андрей Кабанов