16 мая в Ярославле вручат медали «За верность родительскому долгу». Этой областной наградой отмечают мам и папв многодетных, приемных семьях, чьи дети достигли успехов в олимпиадахи конкурсах. Также медали вручают родителям, которые воспитывают ребят — инвалидов с детства, которые нуждаются в постоянном уходе.
С 2010 годав регионе вручены уже 223 медали «За верность родительскому долгу». Теперь свои награды получат еще 11 семейиз Ярославля, Рыбинска, Ярославского и Даниловского районов. Торжественная церемония в Ярославском художественном музее начнется в 15 часов.
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