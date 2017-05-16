16 мая в Ярославле вручат медали «За верность родительскому долгу». Этой областной наградой отмечают мам и пап в многодетных, приемных семьях, чьи дети достигли успехов в олимпиадах и конкурсах. Также медали вручают родителям, которые воспитывают ребят — инвалидов с детства, которые нуждаются в постоянном уходе.

С 2010 года в регионе вручены уже 223 медали «За верность родительскому долгу». Теперь свои награды получат еще 11 семей из Ярославля, Рыбинска, Ярославского и Даниловского районов. Торжественная церемония в Ярославском художественном музее начнется в 15 часов.

Автор – Владимир Веселовский