Серьезное ДТП произошло в Ярославлена выходных.На выездеиз городав районе Красноперевальского переулка водитель автомобиля «Опель Вектра» не справилсяс управлениеми столкнулсяс ехавшим по встречной полосе самосвалом. Как сообщаютв пресс-службе областного ГИБДД, в результате аварии 30-летний житель Тутаева, который был за рулем легковушки, скончался до приезда скорой помощи.
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