Серьезное ДТП произошло в Ярославле на выходных. На выезде из города в районе Красноперевальского переулка водитель автомобиля «Опель Вектра» не справился с управлением и столкнулся с ехавшим по встречной полосе самосвалом. Как сообщают в пресс-службе областного ГИБДД, в результате аварии 30-летний житель Тутаева, который был за рулем легковушки, скончался до приезда скорой помощи.

Автор – Виктория Воронько