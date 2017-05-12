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Пятница, 12 Май 2017 20:53

В выходные в Ярославской области ожидаются заморозки

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Желанное весеннее тепло не порадует нас и в эти выходные. По сведениям ярославского Гидрометцентра, наш регион, как и большая часть Центральной России, продолжает оставаться под властью арктических воздушных масс. Ночью по-прежнему ожидаются заморозки. Днем в субботу синоптики обещают кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, но температура немного повысится.

«Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, −5, а днем не выше +5, +10 градусов. В воскресенье погода существенно не изменится. Осадков будет поменьше. Температуры ночные будут такие же 0, −5, дневные на 1–2 градуса выше: +7-+12, +9-+14 градусов»,— рассказала Елена Куницына — синоптик Ярославского Гидрометцентра.

Автор — Владимир Болонкин

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