Желанное весеннее тепло не порадует нас и в эти выходные. По сведениям ярославского Гидрометцентра, наш регион, как и большая часть Центральной России, продолжает оставаться под властью арктических воздушных масс. Ночью по-прежнему ожидаются заморозки. Днем в субботу синоптики обещают кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, но температура немного повысится.

«Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, −5, а днем не выше +5, +10 градусов. В воскресенье погода существенно не изменится. Осадков будет поменьше. Температуры ночные будут такие же 0, −5, дневные на 1–2 градуса выше: +7-+12, +9-+14 градусов»,— рассказала Елена Куницына — синоптик Ярославского Гидрометцентра.