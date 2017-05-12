Во всероссийский прокат вышел новый фильм режиссера Валерия Тодоровского «Большой», снятый при поддержке телеканала «Россия 1». Балет, закулисные интриги,
В центре картины два главных героя: Его Величество балет
«Я многие годы интересовался балетом.
Это драма,
Первыми зрителями фильма стали самые строгие критики. Показ состоялся
«Понравился, интересно. Много тут переплетается жизненных
«Фильм шикарный, сногсшибательный. Честно, даже самой балериной хочется
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Захар Акопов, Артём Геворкян