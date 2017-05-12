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Пятница, 12 Май 2017 17:50

Новый фильм Валерия Тодоровского «Большой» вышел во всероссийский прокат

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Во всероссийский прокат вышел новый фильм режиссера Валерия Тодоровского «Большой», снятый при поддержке телеканала «Россия 1». Балет, закулисные интриги, судьбы — критики уже прозвали картину «новой историей Золушки». Пять лет съемок в здании главного театра страны, около 100 актеров.

В центре картины два главных героя: Его Величество балет и маленькая девочка, которая бросает дом, родителей и детство, чтобы осуществить свою мечту.

«Я многие годы интересовался балетом. Не был каким-то невероятным фанатом, но мне было интересно. И как-то я подумал, почему бы не попробовать что-то сочинить. Дальше мы начали заниматься сценарием, это длилось очень долго, ничего не получалось. А потом начало вдруг получаться»,— рассказал Валерий Тодоровский – режиссер.

Это драма, в которой нет места слабости, а победителем выходит тот, кто смог сохранить честь и достоинство, несмотря на склоки, интриги, романы. Начинающих артистов в картине за собой ведут признанные мастера: Александр Домогаров, Валентина Теличкина, Алиса Фрейндлих.

Первыми зрителями фильма стали самые строгие критики. Показ состоялся в самом большом театре. Теперь картину Валерия Тодоровского могут оценить и ярославцы.

«Понравился, интересно. Много тут переплетается жизненных и сам театр. Красивый и хороший фильм, стоит посмотреть»,— сказал Никита Соловьев.

«Фильм шикарный, сногсшибательный. Честно, даже самой балериной хочется стать»,— отметила Анна Семёнова.

Погрузиться в очень сложный, непредсказуемый и одновременно прекрасный мир балета уже можно в кинотеатрах всей страны.

Захар Акопов, Артём Геворкян

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