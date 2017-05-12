Эта система действует уже год. И хотя из 4,5 миллионов документов оцифрован только 1%, услуга эффективна и востребована даже среди пользователей из других регионов. Составлять свою родословную Галина Блинова решила два года назад. На первых же этапах пришлось обращаться к архиву. Но год назад работать с ним стало значительно легче.

«Начала пользоваться архивными документами в электронном виде, так как это было очень удобно. Это и сейчас удобно. Располагая небольшим личным временем, можно в удобное для себя время пользоваться документами, находясь дома»,— рассказала Галина Блинова.

По пути информатизации в архиве пошли из-за всплеска интереса к родословным. Теперь один и тот же документ могут читать сразу несколько человек одновременно. Один из самых востребованных — Перепись населения 1897 года. С нее начинается работа большинства исследователей.

— Можно было выявить информацию о десяти, одиннадцати коленах. Но, вы сами понимаете, какие затраты тут идут временные. От этого очереди и затраты. Реставрировать пользующиеся спросом документы приходилось не один раз.

— Сейчас мы в электронном виде с вами видим ту же самую книгу, которую я вам показывал в бумажном варианте. Мы ее можем просмотреть. Достаточно хорошее качество, разрешение не плохое.

Зарегистрироваться можно через сайт Госуслуг. Заявку рассмотрят в течение дня. Работать со своими архивами удаленно, кроме ярославцев, могут лишь жители Самары, Петербурга и Перми. Такой системы нет даже в Москве. Раньше в Госархиве регистрировали по 800 человек в год. Благодаря электронному читальному залу, их количество выросло вдвое. Настолько же снизилась нагрузка на бумажные документы.

Андрей Детцель, Алексей Соловьев