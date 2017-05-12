Эта система действует уже год.
«Начала пользоваться архивными документами
По пути информатизации
— Можно было выявить информацию
— Сейчас мы
Зарегистрироваться можно через сайт Госуслуг. Заявку рассмотрят
Андрей Детцель, Алексей Соловьев
Эта система действует уже год.
«Начала пользоваться архивными документами
По пути информатизации
— Можно было выявить информацию
— Сейчас мы
Зарегистрироваться можно через сайт Госуслуг. Заявку рассмотрят
Андрей Детцель, Алексей Соловьев
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