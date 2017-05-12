Выставка стрелкового оружия 20 века открылась в Ярославле в зале имени Нужина. Всего около двух сотен экспонатов времен Первой и Второй Мировой войны. Когда-то они принадлежали армиям СССР, Германии, Америки, Великобритании, Чехословакии, Австрии. Есть и пистолет-пулемет, сделанный в Доминиканской Республике. С таким же воевал легендарный Че Гевара. Всё оружие деактивировано, то есть стрелять оно не может, но номер и клеймо завода изготовителя сохранено. 17 лет его собирает по всему миру коллекционер Иосиф Ботерашвили. А теперь результаты его работы могут увидеть все желающие.

«Ровно год назад по просьбе министра культуры я возглавил Военно-историческое общество и все программы, связанные с войной мы стараемся проводить через эту ясную структуру. С Иосифом Михайловичем мы давно сотрудничаем. Мы решили создать частный музей оружия и показать на его примере историю России»,— рассказал Анатолий Лисицын — член Совета Федерации ФС РФ.

На выставке представлена полная коллекция всех моделей автоматов и пулеметов Калашникова, включая и очень редкий, сделанный из зеленого пластика. Этот автомат был переходящим и Михаил Калашников лично вручал его пограничнику — победителю соревнования.

«Очень редкий автомат Калашникова, которых в мире осталось всего 5 единиц. До курьеза доходило. Иностранные коллекционеры просили за него 1 миллион долларов. Я сказал, что Родину нельзя оценивать через призму денег. Я Михаила Тимофеевича знал, мы дружили очень близко»,— рассказал Иосиф Ботерашвили — директор Музея стрелкового и холодного оружия.

Зоя Рыжкова, Алексей Соловьев