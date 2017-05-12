Выставка стрелкового оружия
«Ровно год назад по просьбе министра культуры
На выставке представлена полная коллекция всех моделей автоматов
«Очень редкий автомат Калашникова, которых
Зоя Рыжкова, Алексей Соловьев
Выставка стрелкового оружия
«Ровно год назад по просьбе министра культуры
На выставке представлена полная коллекция всех моделей автоматов
«Очень редкий автомат Калашникова, которых
Зоя Рыжкова, Алексей Соловьев
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