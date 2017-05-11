Качество ремонта ярославских улиц решили проверить сами автомобилисты. Сегодня неравнодушные общественники впервые вышли
11000 квадратных метров асфальта уложены, разметка нанесена. Карточный ремонт улицы Победы завершен.
«Мы, как жители города, как автомобилисты уже устали ездить по разбитым дорогам, которые каждый год ремонтируются
Но
«Будем смотреть по результатам.
Во всех этапах экспертизы примут участие ярославские автомобилисты.
«Мы готовы также дополнительно
В планах мэрии, вместе
Мария Андрианова, Андрей Кабанов