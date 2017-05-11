Качество ремонта ярославских улиц решили проверить сами автомобилисты. Сегодня неравнодушные общественники впервые вышли в рейд с представителями мэрии. Насколько качественно отремонтировали улицу Победы? Вместе с представителями власти и народными инспекторами ответ на этот вопрос искала и наша съемочная группа.

11000 квадратных метров асфальта уложены, разметка нанесена. Карточный ремонт улицы Победы завершен. Но пока не принят. Сначала — оценка качества. Впервые качество ремонта вместе с мэрией проверяют и ярославские водители.

«Мы, как жители города, как автомобилисты уже устали ездить по разбитым дорогам, которые каждый год ремонтируются и следующей весной их опять надо ремонтировать. Асфальт уложен очень хорошо. У нас к нему претензий нет. Конкретно на этом участке»,— отметил Андрей Трифонов — представитель общественного движения «Гараж».

Но это — оценка на глаз. Все точки над «И» расставят эксперты. Прямо отсюда этот кусок асфальта отправят в лабораторию. Там все необходимые исследования обещают завершить в течение 2 рабочих дней. Критериев 2: плотность и водонасыщение. Если асфальт рыхлый и впитывает много влаги — подрядчику поставят «неуд». Всего возьмут несколько проб на разных участках улицы.

«Будем смотреть по результатам. Если какая-то не будет проходить, этот участок будет перекладываться, если все не будут проходить, соответственно, всё будет перекладываться. Подрядчику будет выдано предписание с указанием сроков на устранение, т.е порядка 3–5 дней»,— пояснил Сергей Тихомиров — заместитель директора агентства по муниципальному заказу ЖКХ г. Ярославля.

Во всех этапах экспертизы примут участие ярославские автомобилисты. И такой общественный контроль установят не только здесь.

«Мы готовы также дополнительно их привлекать к приемке работ, касающихся благоустройства и вокруг колодцев и так далее. Это наши помощники и им большое спасибо, что такое происходит в городе Ярославле»,— отметил Михаил Кузнецов — заместитель мэра г. Ярославля.

В планах мэрии, вместе с водителями, оценить качество ремонта Ленинградского проспекта. А результаты экспертизы улицы Победы станут известны уже на следующей неделе.

Мария Андрианова, Андрей Кабанов