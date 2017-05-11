Чемпионат России по одному из самых популярных в мире виду спорта — настольному теннису сегодня стартовал в Ярославле. Почти 200 участников из 40 регионов приехали в столицу Золотого кольца. Как правильно держать ракетку и что получат победители соревнований — выяснил Арсений Кондратьев.

Настольный теннис — это молниеносная реакция, отличное чувство дистанции и предельная концентрация в каждом движении. На освоение этих навыков спортсмены тратят годы тренировок. Я вот пока могу отражать только такие, смешные по профессиональным меркам подачи, а стоит моему оппоненту хоть немного увеличить силу удара, как у меня сразу же начинается полная дезориентация в пространстве. А на всероссийском уровне этот мяч летает в десятки раз быстрее. Кстати, оппоненту моему всего 13 лет. И у нее уже есть чему поучиться. Кристина — спортсменка из Ярославля. Настольным теннисом она занимается 4 года и охотно делится своими секретами. Здесь, говорит она, как и в любом другом виде спорта — для достижения цели главное желание и упорство.

«Я обычно подольше остаюсь на тренировке, дома отрабатываю движения. В ближайший год цель у меня — получить первый разряд, или КМС, как получится»,— поделилась Кристина Шабашкина — участница соревнований.

Москва, Петербург, Республика Саха, близлежащие регионы: сегодня здесь спортсмены из 21 области и 40 городов не только соперничают, но и делятся опытом.

«Существуют две хватки: европейская и азиатская – пером. В основном, играют азиатской только в Китае, но очень мало, европейская более распространенная»,— рассказала Анастасия Зибирова — участница соревнований г. Санкт-петербург.

Всего 197 участников. Для многих этот Чемпионат — путевка в большой спорт, ведь он дает возможность получить звание мастера спорта России и даже стать кандидатом в олимпийский резерв нашей сборной.

Арсений Кондратьев, Алексей Соловьев