Чемпионат России по одному
Настольный
«Я обычно подольше остаюсь
Москва, Петербург, Республика Саха, близлежащие регионы: сегодня здесь спортсмены из
«Существуют две хватки: европейская
Всего
Арсений Кондратьев, Алексей Соловьев
Чемпионат России по одному
Настольный
«Я обычно подольше остаюсь
Москва, Петербург, Республика Саха, близлежащие регионы: сегодня здесь спортсмены из
«Существуют две хватки: европейская
Всего
Арсений Кондратьев, Алексей Соловьев
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