В этот раз в объектив нашей камеры попала улица Бахвалова в Красноперекопском районе. О прошлом и будущем дороги — Зоя Рыжкова.

Василий Петрович Бахвалов — летчик, Герой Советского Союза, участник Советско-финской и Великой Отечественной войн. Родился в Борисоглебском районе, а в начале 30-х годов с родителями переехал в Ярославль. Закончил неполную среднюю школу, работал плотником и даже продавцом в хлебном магазине. Занимался в Ярославском аэроклубе.

На улице Бахвалова находится школа и детский сад, по ней ходит общественный транспорт. Состояние дороги не соответствует нормам и есть уже решение суда о необходимости привести проезжую часть в порядок.

В 1939 году самолет Василия Петровича Бахвалова был атакован тремя истребителями и подбит. Раненый летчик выбросился с парашютом и почти сутки на 40-градусном морозе пробирался к своим. За отвагу и героизм ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Завершить ремонт улицы, которая носит имя Героя Советского Союза, планируют осенью этого года. Точные сроки пока не известны, поскольку в настоящее время идет процедура выбора подрядчика. А фронт работ уже определен — это замена асфальта, разрушенного бордюрного камня и нанесение новой дорожной разметки. Деньги на ремонт, более 11 миллионов рублей, уже выделены.

Зоя Рыжкова, Алексей Соловьев