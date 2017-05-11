В этот раз
Василий Петрович
На улице Бахвалова находится школа
В
Завершить ремонт улицы, которая носит имя Героя Советского Союза, планируют осенью этого года. Точные сроки пока
Зоя Рыжкова, Алексей Соловьев
В этот раз
Василий Петрович
На улице Бахвалова находится школа
В
Завершить ремонт улицы, которая носит имя Героя Советского Союза, планируют осенью этого года. Точные сроки пока
Зоя Рыжкова, Алексей Соловьев
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