Напомним, в Переславском, Ростовском, Даниловском и Тутаевском районах отопительный период уже закончили, понадеявшись на то, что теплая погода установилась надолго. Тем временем, из-за аномально низких температур накануне в Ярославле продлили отопительный период до 15 мая. Синоптики пока дают неутешительные прогнозы. Погода в ближайшие дни изменится незначительно. Поэтому, Правительство региона рекомендовало продолжать централизованный обогрев в 16 муниципальных образованиях, как минимум, до следующего понедельника.

«Сегодня мы проводили совещание с муниципальными образованиями. Даны рекомендации по 16 муниципальным образованиям о продолжении отопительного сезона, по крайней мере, до 15 мая. Потому, что по нашей информации, в десятидневку с 5 по 15 мая устойчивые температуры ниже, чем нормативно установленные 8 градусов, при которых выключается отопление»,— пояснил Андрей Лукашов — директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.