11 мая в Рыбинскев Общественно-культурном центре состоится благотворительный концерт. Его участники выйдут на сцену, чтобы собрать деньги на лечениеих земляка 10-летнего Антона Давыдова. У мальчика серьезное заболевание. Выступать артисты начнут в 18.00. Также состоится благотворительная ярмарка, шоу мыльных пузырей. Всех, кто желает помочь Антону ждут в Общественно-культурном центре.
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