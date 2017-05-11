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Четверг, 11 Май 2017 17:29

В Рыбинске пройдет благотворительный концерт в помощь 10-летнему Антону Давыдову

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11 мая в Рыбинске в Общественно-культурном центре состоится благотворительный концерт. Его участники выйдут на сцену, чтобы собрать деньги на лечение их земляка 10-летнего Антона Давыдова. У мальчика серьезное заболевание. Выступать артисты начнут в 18.00. Также состоится благотворительная ярмарка, шоу мыльных пузырей. Всех, кто желает помочь Антону ждут в Общественно-культурном центре.

Автор – Ксения Анисимова

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