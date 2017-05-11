С необычной просьбой о помощи обратились к городским спасателям врачи больницы имени Соловьева. Молодой человек надел на палец шайбу от сантехники,а снятьне смог.4 дняон пытался освободиться от этого украшения самостоятельно, потом поехал в травмпункт. Инструментов, с помощью которых можно было бы снять кольцо из толстого металла, у медиковне нашлось. Пришлось спасателям срезать шайбу болгаркой. Чтобы не повредить палец, работали крайне аккуратно. Распиливали металл буквально по миллиметру, затем остужали водой. Через пять минут врачи смогли осмотреть пострадавшего, оказали ему медицинскую помощь и отпустили домой.
Сетевое издание "Государственный Интернет-Канал "Россия". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014.Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций