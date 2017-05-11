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Четверг, 11 Май 2017 11:56

Спасатели сняли шайбу с пальца ярославца при помощи болгарки

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С необычной просьбой о помощи обратились к городским спасателям врачи больницы имени Соловьева. Молодой человек надел на палец шайбу от сантехники, а снять не смог. 4 дня он пытался освободиться от этого украшения самостоятельно, потом поехал в травмпункт. Инструментов, с помощью которых можно было бы снять кольцо из толстого металла, у медиков не нашлось. Пришлось спасателям срезать шайбу болгаркой. Чтобы не повредить палец, работали крайне аккуратно. Распиливали металл буквально по миллиметру, затем остужали водой. Через пять минут врачи смогли осмотреть пострадавшего, оказали ему медицинскую помощь и отпустили домой.

Автор – Зоя Рыжкова

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