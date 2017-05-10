Северная столица стала ближе. Из Ярославля запустили прямой регулярный рейс до Санкт-Петербурга. Развитие авиасообщения даст толчок и для привлечения туристов. Поэтому в аэропорту уже планируют открыть еще несколько новых направлений. Самолет из Санкт-Петербурга сделал посадку в аэропорту Туношна. По традиции первый прилетевший лайнер нового рейса встречают водной аркой. Аэропорт Туношна в марте заключил договор с авиакомпанией S7 Airlines. И теперь в северную столицу ярославцы могут летать прямым рейсом. Время в пути — полтора часа.

— Все было великолепно. Очень хороший полет, великолепный экипаж. Быстро и удобно.

Новые направления открывают новые возможности не только перед ярославцами, но и перед всей областью. Транспортная доступность позволяет привлечь больше туристов.

«Мы давно говорим о развитии туризма. И, действительно, это одна из точек роста, одно из направлений, на которые мы сделали акцент в рамках стратегии развития региона. Это высочайший уровень надежности, это новые самолеты, высочайшие стандарты оказания услуг по перевозкам. И, безусловно, это придаст определенный импульс для развития нашей инфраструктуры»,— отметил Виктор Костин — заместитель председателя Правительства ЯО.

Рейс из Ярославля до Санкт-Петербурга будет регулярным по понедельникам и пятницам. Время вылета самолета из Пулково — 12 часов 5 минут. Обратный рейс из аэропорта Туношна — в 14.15.

«Полеты будут выполняться на современных комфортабельных воздушных судах, который вы сейчас видите. Airbus A319 в эконом классе, 144 удобных кресла, широких, свободных. Дальше мы перейдем на региональный самолет Embraer 170LR. В России это самая самостоятельная, активно развивающаяся компания. Являясь участником глобального альянса Oneworld, мы за прошлый год перевезли более 13 миллионов пассажиров»,— рассказал Александр Ларин — генеральный представитель S7 Airlines в ЦФО.

На первом рейсе из Питера уже почти полная загрузка самолета, 80 человек. Начало туристического сезона более, чем успешное, отмечают в аэропорту. В планах здесь запуск южных направлений.

«Перед руководством аэропорта Правительством ЯО поставлена задача повышения качества обслуживания населения, привлечение авиаперевозчиков с современным парком воздушных судов, лояльной тарифной политикой. С 9 июня мы планируем начать рейсы в Крым. В ближайшее время рассматриваем такую возможность открыть направления на Сочи и на Анапу»,— отметил Анатолий Козлов — генеральный директор аэропорта Туношна.

Открытие нового рейса завершили награждением участников детского конкурса рисунков. Авторы лучших работ получили грамоты и подарки. А победителям вручили билеты на поездку в Санкт-Петербург.

Виктория Воронько, Михаил Колобов