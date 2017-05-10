Северная столица стала ближе.
— Все было великолепно. Очень хороший полет, великолепный экипаж. Быстро
Новые направления открывают новые возможности
«Мы давно говорим
Рейс
«Полеты будут выполняться
На первом рейсе
«Перед руководством аэропорта Правительством ЯО поставлена задача повышения качества обслуживания населения, привлечение авиаперевозчиков
Открытие нового рейса завершили награждением участников детского конкурса рисунков. Авторы лучших работ получили грамоты
Виктория Воронько, Михаил Колобов