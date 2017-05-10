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Среда, 10 Май 2017 14:41

Пятеро спортсменов Ярославля примут участие в Кубке мира по джиу-джитсу

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Пятеро спортсменов из Ярославской области завоевали на Первенстве России по джиу-джитсу пять медалей: золотую, серебряную и три бронзовых. Соревнования среди юношей и девушек проходили в Челябинске. Первое место в весовой категории до 40 кг заняла Александра Токарева — воспитанница тренера Эдуарда Волченкова. Девушка и 4 юноши, занявшие призовые места, в составе Сборной России примут участие в Кубке мира по джиу-джитсу. Состоится он в сентябре в Черногории.

Автор – Зоя Рыжкова

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