Пятеро спортсменов из Ярославской области завоевали на Первенстве России по джиу-джитсу пять медалей: золотую, серебряную и три бронзовых. Соревнования среди юношей и девушек проходили в Челябинске. Первое место в весовой категории до 40 кг заняла Александра Токарева — воспитанница тренера Эдуарда Волченкова. Девушка и 4 юноши, занявшие призовые места, в составе Сборной России примут участие в Кубке мира по джиу-джитсу. Состоится он в сентябре в Черногории.

Автор – Зоя Рыжкова