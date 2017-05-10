Актуальные темы

Среда, 10 Май 2017 14:49

В Ярославской области утонул пятилетний мальчик

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

Медиа

Трагедия произошла в Гаврилов-Яме. Вечером 7 мая мальчик играл на мосту через реку, оступился, упал в воду и захлебнулся. Родителей рядом не было. По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка. Уже опрошены очевидцы, осмотрено место происшествия. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор – Мария Андрианова

Прочитано 205 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
опять дороги
1
1
0
Мышкин. Очистные
16
0
0
качество дороги
28
4
1
утки и ворона
26
2
0
Все новости

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

Телефоны
Сбербанк

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан