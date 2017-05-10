Трагедия произошла в Гаврилов-Яме. Вечером 7 мая мальчик играл на мосту через реку, оступился, упал в воду и захлебнулся. Родителей рядом не было. По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка. Уже опрошены очевидцы, осмотрено место происшествия. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор – Мария Андрианова