Трагедия произошла в Гаврилов-Яме. Вечером 7 мая мальчик играл на мосту через реку, оступился, упал в водуи захлебнулся. Родителей рядом не было.По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка. Уже опрошены очевидцы, осмотрено место происшествия. В настоящее время решается вопрос о возбужденииуголовного дела.
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