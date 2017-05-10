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Среда, 10 Май 2017 12:39

«Шинник» сыграет на своем поле с «Енисеем» из Красноярска

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«Шинник» на своем поле сыграет с одним из лидеров Первенства ФНЛ «Енисеем». Черно-синие, после разгромного поражения от «Тюмени» 5:1, опустились на восьмое место в чемпионате. В свою очередь гости идут в таблице третьими и опережают ярославцев на шесть очков. В случае проигрыша, команда Александра Побегалова рискует потерять все шансы на участие в стыковых матчах, победитель которых переходит в Премьер-лигу.

Поединок начнется 18 часов 30 минут.

Автор — Захар Акопов

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