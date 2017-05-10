«Шинник» на своем поле сыграет с однимиз лидеров Первенства ФНЛ «Енисеем». Черно-синие, после разгромного поражения от «Тюмени» 5:1, опустились на восьмое место в чемпионате.В свою очередь гости идут в таблице третьими и опережают ярославцев на шесть очков. В случае проигрыша, команда Александра Побегалова рискует потерять все шансы на участиев стыковых матчах, победитель которых переходит в Премьер-лигу.
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