«Шинник» на своем поле сыграет с одним из лидеров Первенства ФНЛ «Енисеем». Черно-синие, после разгромного поражения от «Тюмени» 5:1, опустились на восьмое место в чемпионате. В свою очередь гости идут в таблице третьими и опережают ярославцев на шесть очков. В случае проигрыша, команда Александра Побегалова рискует потерять все шансы на участие в стыковых матчах, победитель которых переходит в Премьер-лигу.

Поединок начнется 18 часов 30 минут.