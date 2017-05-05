Программа «Решаем вместе» в Борисоглебе. Ремонт 10 объектов возьмут под общественный контроль. Когда начнутся работы? На месте выясняли депутаты областной Думы и наша съемочная группа.

— Протекает крыша, даже вон капельки до сих пор. Новый теннис приобретен. Сюда его не вывезти, потому что все испортим.

За 44 года капитального ремонта в Алёшкинском доме культуры не было ни разу. Окна выбиты, отопления нет, потолок в зрительном зале провис, куски штукатурки периодически падают на головы зрителям. Трещины в стенах дети попытались закрыть своими рисунками. А каждую весну клуб затапливает водой. Пол провалился, дыры залатали досками, но ходить здесь все равно страшно.

Ситуация должна измениться уже в этом году. ДК вошел в губернаторскую программу «Решаем вместе».

«На него на сегодняшний день выделено 1,5 млн рублей плюс наше софинансирование. Где-то в пределах 1,6 млн»,— рассказал Владимир Попов — глава Борисоглебского муниципального района.

Этого должно хватить на замену окон и ремонт зрительного зала. Что делать с фойе и полом? Решение вместе с жителями района нашли депутаты областной Думы.

«Экономию от конкурсных процедур по программе «Решаем вместе» в рамках Борисоглебского района направить на дофинансирование реконструкции и ремонта Алёшкинского дома культуры»,— пояснил Владимир Колобов — депутат Ярославской областной Думы.

Кроме него, в Борисоглебском районе отремонтируют еще 9 объектов. Две школы, детский сад, несколько дворов, главную площадь. На всё — 8 млн рублей. За каждым объектом закрепили куратора из местных жителей. Кроме народного контроля, установят еще и депутатский.

«Контроль должен быть четким. И сюда еще приедем, месяца через 2–3, посмотрим, как это все реализуется. И такие поездки будут по всем районам Ярославской области»,— отметил Николай Александрычев — заместитель председателя Ярославской областной Думы.

Подрядчиков на каждом из объектов должны определить до 1 июля. Тогда же станет известно, сколько еще средств получит Алёшкинский ДК на ремонт. Его там очень ждут 103 маленьких певца и танцора.

Мария Андрианова, Алексей Соловьев