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Пятница, 05 Май 2017 18:04

В выходные в Ярославле будет ветрено и дождливо

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Облачно, ветрено, дождливо и прохладно. Такая погода, по данным Ярославского Гидрометцентра, ожидает нас в выходные. Практически все дни ночью будет от 0 до — 5 градусов. А 9 мая днем воздух прогреется всего лишь до + 3 — 8 градусов, но это далеко ещё не рекорд холода. В 1952 году в этот день было — 2,9 градуса.

Автор – Зоя Рыжкова

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