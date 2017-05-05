Облачно, ветрено, дождливо и прохладно. Такая погода, по данным Ярославского Гидрометцентра, ожидает нас в выходные. Практически все дни ночью будет от 0 до — 5 градусов. А 9 мая днем воздух прогреется всего лишь до + 3 — 8 градусов, но это далеко ещё не рекорд холода. В 1952 году в этот день было — 2,9 градуса.

Автор – Зоя Рыжкова