Облачно, ветрено, дождливо и прохладно. Такая погода, по данным Ярославского Гидрометцентра, ожидает нас в выходные. Практически все дни ночью будет от 0 до —5 градусов.А 9 мая днем воздух прогреется всего лишь до + 3 —8 градусов,но это далеко ещё не рекорд холода. В 1952 году в этот день было — 2,9 градуса.
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