Старейший в Даниловском районе колодец планируют восстановить и использовать так же, как и в 19 веке. Сейчас это местная достопримечательность. А построил его житель деревни Высоково Даниловского района Актамон Холкин в 1899 году. Его потомки живут здесь до сих пор и поддерживают необычную для этих мест конструкцию в рабочем состоянии. К валу закрепляли сразу два ведра. Одно опускалось, а второе, наполненное водой, одновременно поднималось. В настоящее время осталось привести в порядок только сруб вокруг шахты колодца. Бревна сгнили, и набирать воду вручную небезопасно для древнего строения. Поэтому жители деревни вынуждены использовать электрический насос.

«Колесо в рабочем состоянии, а не пользуемся, потому что ведро, идущее вверх-вниз, ударяется о сруб, и его бы уже не было, он бы обвалился. Сейчас ударов нет, насос качает, вода идет. Глубина этого колодца — 24 м, представляете, как вручную, не имея техники, выкопать шахту на такую глубину»,— рассказал Владимир Холкин — житель деревни Высоково Даниловского района.

Зоя Рыжкова, Алексей Карашев