Старейший в Даниловском районе колодец планируют восстановить и использоватьтак же, как и в 19 веке. Сейчас это местная достопримечательность. А построил его житель деревни Высоково Даниловского района Актамон Холкин в 1899 году.Его потомки живут здесь до сих пор и поддерживают необычную для этих мест конструкцию в рабочем состоянии. К валу закрепляли сразу два ведра. Одно опускалось,а второе, наполненное водой, одновременно поднималось. В настоящее время осталось привести в порядок только сруб вокруг шахты колодца. Бревна сгнили, и набирать воду вручную небезопасно для древнего строения. Поэтому жители деревни вынуждены использовать электрический насос.
«Колесо в рабочем состоянии, а не пользуемся, потому что ведро, идущее вверх-вниз, ударяется о сруб,и его бы уже не было,он бы обвалился. Сейчас ударов нет, насос качает, вода идет. Глубина этого колодца —24 м, представляете, как вручную, не имея техники, выкопать шахту на такуюглубину»,— рассказал Владимир Холкин — житель деревни Высоково Даниловского района.
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