Глава региона Дмитрий Миронов принял участие в совместном заседании Госсовета и Комиссии по мониторингу показателей социально-экономического развития страны, которое провел Владимир Путин.

Один из главных вопросов — расселение ветхого и аварийного жилья. До конца года необходимо переселить в благоустроенные квартиры еще около 700000 человек. Владимир Путин подчеркнул: те регионы, где программа будет выполнена в срок, необходимо поощрить, в том числе и финансово. На этом работа по расселению аварийных домов не должна останавливаться,— отметил президент.

«Поручаю правительству РФ совместно с регионами выработать постоянно действующий механизм аварийного жилого фонда и запустить его с 1 января 2019 года. А на переходный период предлагаю продлить работу Фонда жилищно-коммунального хозяйства»,— сказал Владимир Путин.

Глава Ярославской области Дмитрий Миронов, комментируя итоги заседания, заверил: программа расселения в регионе будет выполнена вовремя.

«К сентябрю расселим все жилье, признанное аварийным до 2012 года. В вопросе расселения важны не только сроки, но и качество. Недавно ко мне обращались с жалобами жители Любима и Щедрино. Из ветхого жилья они переехали в новые дома, в которых уже через год возникли проблемы. Разбираемся, кто и как принимал эти дома. Повториться такое не должно»,— отметил Дмитрий Миронов.