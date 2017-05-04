Глава региона Дмитрий Миронов принял участие
Один
«Поручаю правительству РФ совместно
Глава Ярославской области Дмитрий Миронов, комментируя итоги заседания, заверил: программа расселения
«К сентябрю расселим все жилье, признанное аварийным до
Глава региона Дмитрий Миронов принял участие
Один
«Поручаю правительству РФ совместно
Глава Ярославской области Дмитрий Миронов, комментируя итоги заседания, заверил: программа расселения
«К сентябрю расселим все жилье, признанное аварийным до
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