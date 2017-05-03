Волейболисты «Ярославича» получили заслуженные награды
«Хорошо вам отдохнуть и
В свою очередь, волейболисты подарили главе региона именную футболку
«Приятно, что руководство пришли, чествовали. Ребята очень ждали, если честно, что придут,
Волейболисты «Ярославича» получили заслуженные награды
«Хорошо вам отдохнуть и
В свою очередь, волейболисты подарили главе региона именную футболку
«Приятно, что руководство пришли, чествовали. Ребята очень ждали, если честно, что придут,
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