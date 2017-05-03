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Среда, 03 Май 2017 22:28

Дмитрий Миронов вручил золотые медали игрокам ВК «Ярославич»

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Волейболисты «Ярославича» получили заслуженные награды за победу в Чемпионате Высшей лиги-А. Золотые медали игрокам и тренерскому штабу вручил временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Миронов. Глава региона пожелал в следующем сезоне также выступить удачно и закрепиться в элитном дивизионе отечественного волейбола.

«Хорошо вам отдохнуть и в новом сезоне желаю вам удачи, спортивной хорошей удачи и будем болеть за наш клуб «Ярославич»,— пожелал Дмитрий Миронов — временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области.

В свою очередь, волейболисты подарили главе региона именную футболку с номером 1. Впереди у спортсменов отпуск. После которого, они соберутся и начнут подготовку к новому сезону уже в Российской волейбольной суперлиге.

«Приятно, что руководство пришли, чествовали. Ребята очень ждали, если честно, что придут, их поздравят. Их труд оценён. Мы к этому стремились»,— отметил Виктор Сидельников — главный тренер ВК «Ярославич».

Автор — Захар Акопов

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