Открытки больше двух метров в высоту, броши из георгиевских лент и помощь в поисках воевавших предков. Все это — часть регионального этапа Всероссийской акции, приуроченной к празднованию Дня Победы. Вместе с ярославской молодежью в ней поучаствовали и «Вести».

Эти панно, над которыми трудятся победители областного конкурса граффити, в праздник будут украшать город. Тематика одна — День Победы.

«Здесь, как бы будет полевая почта. Это вот, конверты, как бы, здесь будет написано «Почта», здесь будут цветы, а с обратной стороны георгиевская лента»,— поделился Алексей Перов — художник.

К одной из работ приложили руку и мы. Самое главное, как говорят художники, сильно на кнопку не нажимать баллончика, иначе краска потечет.

А здесь всех желающих учили создавать броши из георгиевских ленточек. Брошки бывают разные. Все зависит от их сложности. Например, вот эту брошку можно сделать минут за 7. А эту минут за 5. А есть очень сложные, но очень красивые. Их делать, соответственно, дольше. Купить такие нельзя. Зато можно сделать своими руками и забрать бесплатно. Обычные ленты тоже раздавали прохожим. Больше 3000 штук за день.

Здесь же, с помощью сайтов о Великой Отечественной войне волонтеры помогали прохожим найти данные о воевавших предках. Попробуем найти какие-либо данные о моем прадедушке. Итак, его фамилия Котов. Имя — Флавиан. Найдена информация: Котов Флавиан Алексеевич. Дата рождения: 1904 год. Харовский РВК, Вологодская область. И медаль за боевые заслуги от 44 года.

Это уже шестое мероприятие в рамках акции «Георгиевская ленточка» в Ярославле. Продлится она вплоть до праздника 9 мая.

Андрей Детцель, Михаил Колобов