Открытки больше двух метров
Эти панно, над которыми трудятся победители областного конкурса граффити,
«Здесь,
К одной
А здесь всех желающих учили создавать броши
Это уже шестое мероприятие
Андрей Детцель, Михаил Колобов
Открытки больше двух метров
Эти панно, над которыми трудятся победители областного конкурса граффити,
«Здесь,
К одной
А здесь всех желающих учили создавать броши
Это уже шестое мероприятие
Андрей Детцель, Михаил Колобов
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