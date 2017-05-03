В области продолжается проверка аттракционов к новому летнему сезону. Сегодня специалисты проинспектировали парк с самым большим количеством каруселей.

Очереди в кассы не наблюдается, простаивают и аттракционы. В излюбленном месте отдыха ярославцев, парке на Даманском острове, пока не многолюдно.

«Мы с ребёнком где-то 4–5 попробовали, нам пока хватает вполне. То есть для ребёнка этого хватает. Если, конечно, взрослым идти, то, наверное, да. На сколько я знаю, ещё не все функционируют. Я спросила пару, куда хотела, мне сказали, что пока ещё не все работают»,— рассказала Наталья Колякина.

На полную мощность парк ещё не заработал. Да и погода пока переменчива.

«В основном все аттракционы работают. Просто не хватает сейчас операторов. Поэтому приходится одному оператору на двух аттракционах быть. Соответственно, нужно прокатать сначала на одном аттракционе, закрыть его, обесточить, перейти на другой»,— пояснила Ирина Цапура — главный механик аттракционов.

На Даманский пришла комиссия Гостехнадзора, которая проверила состояние аттракционов, техническую документацию, соблюдение правил эксплуатации.

— Здесь, видимо, выбит один пруток. Может быть доступ детей и даже взрослых, поэтому нужно устранить это нарушение.

Даманский стал уже четвёртым парком, куда пришла инспекция. Чаще всего специалисты фиксируют нарушения, связанные с обеспечением безопасности посетителей.

«Предусмотрена ответственность, как граждан, которые пользуются аттракционами, от 500 до 2000 рублей. На должностных лиц, это у нас операторы, администраторы от 2000 до 10000 и на юридическое лицо от 10000 до 50000 рублей»,— отметил Игорь Буянов — главный государственный инженер-инспектор административно-технического надзора Ярославской области.

На Даманском серьёзных нарушений в ходе проверки специалисты не выявили. Впереди осмотр аттракционов в других городах. В области насчитывается порядка 100 каруселей.

Захар Акопов, Андрей Кабанов