В области продолжается проверка аттракционов
Очереди
«Мы
На полную мощность парк ещё
«В основном все аттракционы работают. Просто
На Даманский пришла комиссия Гостехнадзора, которая проверила состояние аттракционов, техническую документацию, соблюдение правил эксплуатации.
— Здесь, видимо, выбит один пруток. Может быть доступ детей
Даманский стал уже четвёртым парком, куда пришла инспекция.
«Предусмотрена ответственность, как граждан, которые пользуются аттракционами, от
На Даманском серьёзных нарушений
Захар Акопов, Андрей Кабанов