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Среда, 03 Май 2017 14:46

Рыбинские спортсмены воспользовались наводнением и устроили гонки на каяках

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Спортсмены прокатились на своих лодках по нижнему ярусу набережной и сняли своё приключение на камеру. Напомним, во втором по величине городе области резко вырос уровень воды, и река затопила прибрежные зоны отдыха. На записи видно, как экстремалы не просто проплывают по местам, где ещё недавно люди прогуливались пешком, но и скатываются в воду по спуску.

Если вы стали свидетелями ярких, важных и интересных событий, запечатлели их на мобильные телефоны или видеорегистраторы, отправляйте отснятые ролики на наш сайт: vesti-yaroslavl.ru в раздел «Мобильный репортёр» и их увидит вся область. Программу смотрите по пятницам в 19 часов на телеканале «Россия 24».

Автор – Захар Акопов

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