Егор Аверин и Даниил Апальков остаются в «Локомотиве». Нападающие подписали с «железнодорожниками» новые соглашения, по которым форварды задержатся в Ярославле ещё на два года. Также продлили своё сотрудничество с клубом Роман Манухов, Никита Черепанов и Платон Прохоров. А вот Михаил Пашнин покидает стан «железнодорожников» и возвращается в московский «ЦСКА». За пять лет, проведенных в составе «Локомотива» защитник отыграл 238 матча и набрал 27 очков.

Автор – Захар Акопов