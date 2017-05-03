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Среда, 03 Май 2017 11:53

Михаил Пашнин покидает «Локомотив» и возвращается в «ЦСКА»

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Егор Аверин и Даниил Апальков остаются в «Локомотиве». Нападающие подписали с «железнодорожниками» новые соглашения, по которым форварды задержатся в Ярославле ещё на два года. Также продлили своё сотрудничество с клубом Роман Манухов, Никита Черепанов и Платон Прохоров. А вот Михаил Пашнин покидает стан «железнодорожников» и возвращается в московский «ЦСКА». За пять лет, проведенных в составе «Локомотива» защитник отыграл 238 матча и набрал 27 очков.

Автор – Захар Акопов

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