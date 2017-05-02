Актуальные темы

Вторник, 02 Май 2017 17:54

На территории Ярославля установлен особый противопожарный режим

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

Медиа

С приходом теплой погоды в регионе резко увеличилось число возгораний. С начала апреля в Ярославской области зафиксировано более 400 палов травы. И 140 из них произошли в минувшие выходные.

В Ярославле с 28 апреля по 28 мая введен особый противопожарный режим. На это время запрещено разводить костры, сжигать мусор и выжигать траву на участках, примыкающих к лесам. При сильном ветре, по сухой траве огонь распространяется очень быстро, поэтому сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют соблюдать правила противопожарной безопасности.

Нарушителям грозит штраф до 1500 рублей, а во время действия особого противопожарного режима — до 4000 рублей. За обстановкой сотрудники Госпожнадзора наблюдают не только с земли, но и с воздуха.

«В рейдах сотрудники Госпожнадзора используют квадрокоптеры для большего охвата территории, чтобы наблюдать и делать фото-видеосъемку с воздуха»,— сказал Никита Овсянников — старший инспектор отдела информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Ярославской области.

Автор – Зоя Рыжкова

Прочитано 67 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Мышкин. Очистные
2
0
0
качество дороги
17
2
1
утки и ворона
15
2
0
Ужас дорог
28
1
0
Все новости

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

Телефоны
Сбербанк

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан