С приходом теплой погоды
В Ярославле с
Нарушителям грозит штраф до
«В рейдах сотрудники Госпожнадзора используют квадрокоптеры для большего охвата территории, чтобы наблюдать
Автор – Зоя Рыжкова
С приходом теплой погоды
В Ярославле с
Нарушителям грозит штраф до
«В рейдах сотрудники Госпожнадзора используют квадрокоптеры для большего охвата территории, чтобы наблюдать
Автор – Зоя Рыжкова
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