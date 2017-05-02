С приходом теплой погоды в регионе резко увеличилось число возгораний. С начала апреля в Ярославской области зафиксировано более 400 палов травы. И 140 из них произошли в минувшие выходные.

В Ярославле с 28 апреля по 28 мая введен особый противопожарный режим. На это время запрещено разводить костры, сжигать мусор и выжигать траву на участках, примыкающих к лесам. При сильном ветре, по сухой траве огонь распространяется очень быстро, поэтому сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют соблюдать правила противопожарной безопасности.

Нарушителям грозит штраф до 1500 рублей, а во время действия особого противопожарного режима — до 4000 рублей. За обстановкой сотрудники Госпожнадзора наблюдают не только с земли, но и с воздуха.

«В рейдах сотрудники Госпожнадзора используют квадрокоптеры для большего охвата территории, чтобы наблюдать и делать фото-видеосъемку с воздуха»,— сказал Никита Овсянников — старший инспектор отдела информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Ярославской области.

Автор – Зоя Рыжкова