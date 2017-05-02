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Вторник, 02 Май 2017 17:37

Устанавливаются причины пожара на швейной фабрике в Ярославле

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В воскресенье в районе 6 часов утра в помещениях швейной фабрики в Дзержинском районе, где производят спецодежду, произошло сильное возгорание. Огонь быстро распространился на площади более 150 квадратных метров. На место пожара выехали 44 спасателя и 14 единиц техники. Локализовать огонь удалось лишь к полудню, а ликвидировать полностью — только к вечеру.

В момент возгорания в трехэтажном здании находился лишь вахтер. Он не пострадал. А вот материальный ущерб владельцы производства сейчас подсчитывают. Причины возгорания устанавливаются.

Автор — Арсений Кондратьев

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