В воскресенье в районе 6 часов утра в помещениях швейной фабрики в Дзержинском районе, где производят спецодежду, произошло сильное возгорание. Огонь быстро распространился на площади более 150 квадратных метров. На место пожара выехали 44 спасателя и 14 единиц техники. Локализовать огонь удалось лишь к полудню, а ликвидировать полностью — только к вечеру.

В момент возгорания в трехэтажном здании находился лишь вахтер. Он не пострадал. А вот материальный ущерб владельцы производства сейчас подсчитывают. Причины возгорания устанавливаются.