В воскресенье в районе6 часов утра в помещениях швейной фабрики в Дзержинском районе, где производят спецодежду, произошло сильное возгорание. Огонь быстро распространился на площади более 150 квадратных метров. На место пожара выехали 44 спасателя и 14 единиц техники. Локализовать огонь удалось лишь к полудню,а ликвидироватьполностью — только к вечеру.
В момент возгорания в трехэтажном здании находился лишь вахтер. Он не пострадал.А вот материальный ущерб владельцы производства сейчас подсчитывают. Причины возгорания устанавливаются.
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