Актуальные темы

Вторник, 02 Май 2017 17:34

В регионе ожидается резкое понижение температуры

Автор 
Оцените материал
(1 Голосовать)

Медиа

По данным Ярославского Гидрометцентра, смену южных потоков на северо-западные жители области почувствуют уже сегодня ночью. Температура воздуха опустится до +1 — +6 градусов, а днем 3 мая не поднимется выше +9 — +14. И в ближайшие дни тепла ждать не стоит.

«Дальнейшее понижение температуры будет наблюдаться над нашим регионом. Ночные температуры будут приближаться к отметке 0 градусов, а днем воздух прогреется не выше +7,+12 градусов и такая погода сохранится до конца недели»,— отметила Альбина Колоскова — начальник отдела гидрометобеспечения Ярославского Гидрометцентра.

Зоя Рыжкова, Алексей Карашев

Прочитано 92 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Мышкин. Очистные
2
0
0
качество дороги
17
2
1
утки и ворона
15
2
0
Ужас дорог
28
1
0
Все новости

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

Телефоны
Сбербанк

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан