По данным Ярославского Гидрометцентра, смену южных потоков
«Дальнейшее понижение температуры будет наблюдаться над нашим регионом. Ночные температуры будут приближаться
Зоя Рыжкова, Алексей Карашев
По данным Ярославского Гидрометцентра, смену южных потоков
«Дальнейшее понижение температуры будет наблюдаться над нашим регионом. Ночные температуры будут приближаться
Зоя Рыжкова, Алексей Карашев
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