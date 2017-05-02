По данным Ярославского Гидрометцентра, смену южных потоков на северо-западные жители области почувствуют уже сегодня ночью. Температура воздуха опустится до +1 — +6 градусов, а днем 3 мая не поднимется выше +9 — +14. И в ближайшие дни тепла ждать не стоит.

«Дальнейшее понижение температуры будет наблюдаться над нашим регионом. Ночные температуры будут приближаться к отметке 0 градусов, а днем воздух прогреется не выше +7,+12 градусов и такая погода сохранится до конца недели»,— отметила Альбина Колоскова — начальник отдела гидрометобеспечения Ярославского Гидрометцентра.

Зоя Рыжкова, Алексей Карашев