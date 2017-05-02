Сотни студентов, 13 вузов от Москвы до Хабаровска и семь дней премьер. В Ярославле завершился девятый молодёжный фестиваль «Будущее театральной России. Молодые артисты театра и кино представили свои постановки на нескольких площадках Ярославля. Одной из самых необычных стала работа Московского института современных искусств под названием «Лунев». В ней вместе с учащимися на сцену вышел народный артист России Дмитрий Певцов. Подобный тандем в театральных институтах бывает крайне редко.

«Я вспомнил о спектакле «Лунин», который я играл когда-то с другой компанией. И Ольга Борисовна Дроздова, моя гениальная жена и художественный руководитель курса, сказала: а что бы вам не возобновить? Работа вместе с профессионалом на сцене для них – это и учеба, и хорошая практика. Она оказалась абсолютно права»,— рассказал Дмитрий Певцов — народный артист РФ.