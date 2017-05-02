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Вторник, 02 Май 2017 14:57

В Тутаеве открыли серию забегов по Золотому Кольцу

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В Тутаеве 1 мая любители здорового образа жизни открыли беговой сезон серии «Бегом по «Золотому кольцу». На полумарафон «Мир. Май. Молодость» приехали 1500 спортсменов со всей России. Утром на дистанции 300 и 600 метров вышли самые маленькие. Следом те, кто решился пробежать 3 километра. А к середине дня к старту готовились и разминались самые выносливые участники забегов на 10 и 21 километр. Следующий старт серии «Бегом по «Золотому кольцу» состоится в Угличе 20 мая.

Автор – Анна Мельник

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