В Тутаеве 1 мая любители здорового образа жизни открыли беговой сезон серии «Бегом по «Золотому кольцу». На полумарафон «Мир. Май. Молодость» приехали 1500 спортсменов со всей России. Утром на дистанции 300 и 600 метров вышли самые маленькие. Следом те, кто решился пробежать 3 километра. А к середине дня к старту готовились и разминались самые выносливые участники забегов на 10 и 21 километр. Следующий старт серии «Бегом по «Золотому кольцу» состоится в Угличе 20 мая.

Автор – Анна Мельник