В Тутаеве 1 мая любители здорового образа жизни открыли беговой сезон серии «Бегом по «Золотому кольцу». На полумарафон «Мир. Май. Молодость» приехали 1500 спортсменовсо всей России. Утром на дистанции300 и600 метров вышли самые маленькие. Следом те, кто решился пробежать 3 километра.А к середине дня к старту готовились и разминались самые выносливые участники забегов на 10 и21 километр. Следующий старт серии «Бегом по «Золотому кольцу» состоится в Угличе20 мая.
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