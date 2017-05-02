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Вторник, 02 Май 2017 14:45

Анонс программы «Регион 76» на 2 мая 2017

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ГИБДД усиливает контроль за движением карет скорой помощи по городу — сколько теперь ждать медиков? В Ярославской области официально стартовал «Мотосезон-2017». Что обсуждали байкеры с руководством областного ГИБДД? Правила фото- и видеофиксации нарушений — как бороться с неадекватными водителями и куда сообщить о пьяном за рулем?

Обо всем этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы «Регион 76» с Арсением Кондратьевым 2 мая в 19:15 на телеканале «Россия 24. Ярославль».

Автор — Арсений Кондратьев

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