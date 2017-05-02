В преддверии Дня Победы в Ярославле пройдет большое шествие под названием «Песни нашей Победы». Идея возникла в связи с популярностью одного из флешмобов, где ярославцы делились видео со своим исполнением песен военных лет в социальных сетях. Желающих оказалось так много, что инициатива вышла за рамки интернета и праздник решили организовать на улицах города.

Начнется шествие 4 мая в 17:00 на улице Кирова. Колонна горожан с песнями Великой Победы проследует до Вечного огня. Прийти и поучаствовать может любой желающий.