Актуальные темы

Вторник, 02 Май 2017 14:43

В честь Дня Победы в Ярославле впервые пройдет Большое песенное шествие

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

В преддверии Дня Победы в Ярославле пройдет большое шествие под названием «Песни нашей Победы». Идея возникла в связи с популярностью одного из флешмобов, где ярославцы делились видео со своим исполнением песен военных лет в социальных сетях. Желающих оказалось так много, что инициатива вышла за рамки интернета и праздник решили организовать на улицах города.

Начнется шествие 4 мая в 17:00 на улице Кирова. Колонна горожан с песнями Великой Победы проследует до Вечного огня. Прийти и поучаствовать может любой желающий.

Автор — Арсений Кондратьев

Прочитано 84 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Мышкин. Очистные
2
0
0
качество дороги
15
2
0
утки и ворона
13
2
0
Ужас дорог
24
1
0
Все новости

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

Телефоны
Сбербанк

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан