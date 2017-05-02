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Вторник, 02 Май 2017 14:41

«Шинник» на своем поле переиграл «Нефтехимик» в рамках Первенства ФНЛ

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Два мяча в первом тайме и пятое место в турнирной таблице. Ярославский «Шинник» выиграл на своем поле у нижнекамского «Нефтехимика» в рамках Первенства ФНЛ. Положительный результат черно-синим обеспечили голы Павла Евсеева и Михаила Земскова. Все, что смогли сделать гости — сократить отставание до минимума. 2:1 — команда Александра Побегалова набрала 51 очко и теперь отстает от идущего на четвертой позиции «Спартака» всего на два балла.

«Команда не смогла в оптимальном состоянии, мы её не подвели. Где-то повторили микроцикл, фактически перед «Сибирью». Надо было сбавить нагрузки, дать больше поддерживающей и восстановительной работы. Это уже сейчас ясно. Если бы провалился один, два, три, но буквально каждый был ниже своего оптимального состояния»,— отметил Александр Побегалов — главный тренер ФК «Шинник».

Автор — Захар Акопов

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