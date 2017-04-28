Депутаты Ярославской областной Думы разбираются, как ученые могут помочь сельскому хозяйству.
Сотрудник Ярославского научно-исследовательского института животноводства
«Весь этот анализ нужен для того чтобы
Здесь депутаты ищут ответ
«Мы говорим
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Менее качественные позволяют только поддерживать жизнь животного. Большое значение
«79 сортов разных
Договоренность
«Мы занимаемся законотворческой деятельностью, наша задача
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