Депутаты Ярославской областной Думы разбираются, как ученые могут помочь сельскому хозяйству. В поселке Михайловский Ярославского района в научно-исследовательском институте состоялось выездное заседание Комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию. Подробности у Зои Рыжковой.

Сотрудник Ярославского научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства показывает депутатам Ярославской областной Думы, как изучают ДНК крупного рогатого скота.

«Весь этот анализ нужен для того чтобы в кратчайшие сроки определить племенную ценность животных»,— рассказал Валентин Коптев — научный сотрудник лаборатории иммуногенетики и биотехнологий.

Здесь депутаты ищут ответ на вопрос, как ученые могут помочь сельхозпроизводителям максимально эффективно использовать свои ресурсы.

«Мы говорим о выстраивании системы поддержки сельского хозяйства области. Это не только деньги, в скорейшем развитии огромную роль играют и знания»,— отметил Алексей Окладников — председатель Комитета Ярославской областной Думы по аграрной политике, экологии и природопользованию.

Один из вопросов, который обсудили на заседании — это качество кормов. По данным института, далеко не всё, что едят животные на фермах, увеличивает надои.

«1 и 2 класса корма суммарно составляют всего 50%, а молоко мы можем получить только на кормах 1 и 2 класса»,— поделился Виктор Танифа — заместитель директора Ярославского научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства.

Менее качественные позволяют только поддерживать жизнь животного. Большое значение в этом случае имеет и сырьё, из которого изготавливают корм.

«79 сортов разных мы хотим сейчас посеять, это и люцерна и пшеница, и ячмень, и горох, и вика всевозможные»,— рассказал Александр Коновалов — директор Ярославского научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства.

Договоренность с хозяйствами, которые будут выращивать семена, у института уже есть. А, после того, как урожай будет собран, ученые займутся его исследованием. О результатах сообщат и депутатам.

«Мы занимаемся законотворческой деятельностью, наша задача с этой стороны способствовать сельскому хозяйству, принимать правильные решения в плане совершенствования законодательной базы и распределения бюджетных средств»,— отметил Владимир Ермилов — заместитель председателя Комитета Ярославской областной Думы по аграрной политике, экологии и природопользованию.

После окончания исследования ученые выберут наиболее перспективные для нашей области сорта растений и поделятся информацией с сельхозпроизводителями.

Зоя Рыжкова, Алексей Соловьев